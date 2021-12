Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Liverpool… C’est déjà écrit pour Kylian Mbappé ?

Publié le 23 décembre 2021 à 18h45 par T.M.

Officiellement, toutes les portes sont encore ouvertes pour l’avenir de Kylian Mbappé. Il n’empêche que la suite de la carrière de l’attaquant du PSG serait déjà connue. Explications.

Ce mercredi, face à Lorient, Kylian Mbappé, qui était suspendu, a énormément manqué au PSG. Depuis le début de la saison, c’est le Français qui fait toutes les différences à Paris. Il y a donc vraiment une équipe avec et sans Mbappé. Mais le club de la capitale va vite devoir trouver des solutions pour évoluer en l’absence de son joyau. En effet, n’étant pas vraiment parti pour prolonger au PSG, Kylian Mbappé devrait s’en aller à la fin de la saison pour le Real Madrid. Aujourd’hui, cela fait moins en moins de doutes…

Direction le Real Madrid !