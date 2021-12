Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message envoyé par Zidane sur l’avenir de Mbappé…

Publié le 22 décembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Très proche de Zidane, son adjoint David Bettoni s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappe qui arrive en fin de contrat au PSG. Analyse.

Interrogé par MARCA mardi, l’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid s’est exprimé sur la situation de Kylian Mbappe, en fin de contrat du côté du PSG : « Il a toujours dit qu'il aimerait jouer pour Madrid et Madrid veut le signer, il reste six mois à son contrat... Eh bien, je dirai que ça sent plutôt bon ! Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer car il est déjà dans un grand club, qui se bat également pour gagner la Ligue des Champions, mais pour Madrid c’est une excellente recrue. Un trio offensif avec Benzema, Vinicius et Mbappé fait rêver. Kylian est au sommet depuis deux ou trois ans maintenant. Il a gagné la Coupe du monde, il est le prochain grand avec Haaland, Vini... Les grands joueurs doivent jouer pour Madrid, c'est tout... ». Que faut-il en penser ?

Zidane valide indirectement le choix de Mbappe