Mercato - Real Madrid : Ce terrible constat sur cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 22 décembre 2021 à 22h00 par D.M.

Lié jusqu'en juin au Real Madrid, Isco pourrait rester au sein du club espagnol jusqu'à la fin de la saison. Et pour cause, le joueur n'aurait aucune offre.

Mis de côté par Zinédine Zidane la saison dernière, Isco espérait relancer sa carrière sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais c’est raté, la saison du milieu de terrain est la copie conforme de la précédente. En manque de temps de jeu, l’international espagnol a été aussi éloigné des terrains, ces dernières semaines, en raison de sa contamination à la Covid-19. Agé de 29 ans, Isco voit son contrat avec le Real Madrid expirer à la fin de la saison, mais peu de clubs souhaitent le récupérer lors du prochain mercato hivernal.

« Isco ne vaut plus rien sur le marché »