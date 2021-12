Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Qatar peut y croire pour Erling Haaland !

Publié le 23 décembre 2021 à 1h45 par La rédaction

En Espagne, AS révèle que le Borussia Dortmund souhaite vendre Erling Haaland en priorité au Real Madrid plutôt qu’au PSG. L’avantage est-il décisif ? Analyse.

Le quotidien espagnol AS a affirmé que le Real Madrid aurait déjà signalé son intention d’acheter Erling Haaland au Borussia Dortmund et qu’il disposerait d’un avantage décisif sur le PSG sachant que le club allemand souhaiterait en priorité vendre le Norvégien au Real Madrid, compte tenu de l’excellentes relations entre les deux clubs. Que faut-il en penser ?

Le Real ne peut entrer dans une surenchère

S’il est possible que le Borussia Dortmund entretienne de bonnes relations avec le Real Madrid, ce n’est pas pour autant que le deal est d’ores et déjà joué. Et ce pour deux raisons principales : la première, c’est que l’été prochain, compte tenu de son bon de sortie à 75 millions d’euros, le joueur aura le choix à 100%. D’autre part, si jamais le transfert était anticipé cet hiver, le club merengue, qui doit déjà programmer le coût de l’opération Mbappe, n’aurait pas les moyens de rentrer dans une surenchère pouvant amener le tarif à des montants supérieurs à 120 millions. Donc si le Real Madrid a tout intérêt à laisser filtrer l’information qu’il dispose d’un avantage décisif, il semble tout de même que la situation soit un peu plus complexe.