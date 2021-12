Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Haaland totalement relancé par... Mino Raiola ?

Publié le 21 décembre 2021 à 12h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. S'il souhaite rafler la mise pour le Norvégien, le club de la capitale devra à tout prix convaincre Mino Raiola.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Mauricio Pochettino fera ses valises et partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors que Kylian Mbappé refuserait de rempiler pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG veut miser sur Erling Haaland en priorité pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine. Et pour obtenir gain de cause avec le Norvégien, Leonardo doit absolument faire plier Mino Raiola.

Raiola aura clairement son mot à dire pour Haaland