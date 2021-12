Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Haaland… Quel joueur de l’écurie Raiola doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 21 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En évoquant l’avenir de Matthijs de Ligt, Mino Raiola a cité le PSG comme une destination possible pour l’international néerlandais de la Juventus en cas de départ. Mais selon vous, vers quel joueur de l’écurie Raiola devrait se tourner Leonardo ?

Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG a eu l’occasion de travailler avec Mino Raiola à de nombreuses reprises. Maxwell, Gregory Van der Wiel, Zlatan Ibrahimovic, Moise Kean ou encore Mitchel Bakker ont notamment été placés dans le club de la capitale par le super-agent, et Leonardo a de nouveau eu affaire à Mino Raiola lors du dernier mercato estival en bouclant la venue de Gianluigi Donnarruma. Une collaboration qui pourrait poursuivre dans les prochains mois, puisque plusieurs joueurs de l’écurie Raiola sont annoncés dans le viseur du PSG.

Quel joueur de Raiola verriez-vous au PSG ?