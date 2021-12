Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a trouvé la solution pour Eden Hazard !

Publié le 21 décembre 2021 à 16h00 par A.D.

D'après Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait bientôt quitter la Juventus et poser ses valises au Real Madrid. Pour faciliter la transaction, Carlo Ancelotti aurait la possibilité d'inclure Eden Hazard dans le deal.

En grand difficulté à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait rebondir au Real Madrid selon Mino Raiola. « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... » , a confié l'agent de Matthijs de Ligt à NOS dernièrement. Et pour boucler l'arrivée du défenseur de la Juventus, Carlo Ancelotti pourrait se servir d'Eden Hazard.

Un chassé-croisé entre Eden Hazard et Matthijs de Ligt ?