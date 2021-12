Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lance les hostilités avec le Real Madrid !

Publié le 21 décembre 2021 à 16h15 par A.C.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022... mais il ne semble pas avoir attendu !

Tout se joue maintenant pour Kylian Mbappé. Alors que du côté du Paris Saint-Germain on semble toujours croire à une possible prolongation, plus le temps passe et plus le prodige tricolore semble échapper à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Si l’on s’en tient à la presse espagnole son arrivée au Real Madrid ne ferait plus aucun doute et certains s’imaginent déjà Mbappé évoluer aux côtés de Karim Benzema et Vinicius Jr la saison prochaine. Pourtant, avec le récent tirage des huitièmes de Ligue des Champions opposant le PSG au Real Madrid, un léger répit semble avoir été offert à Leonardo, qui a récemment assuré avoir encore « de bonnes possibilités » de prolonger Mbappé.

Pérez a rencontré l’entourage de Mbappé la semaine dernière