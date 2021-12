Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme coup de bluff de Leonardo avec Icardi !

Publié le 21 décembre 2021 à 15h30 par A.C.

La presse italienne annonce depuis quelques jours la volonté de Leonardo de bloquer un prêt de Mauro Icardi, qui aurait été approché par la Juventus. Pourtant, la vérité serait tout autre...

Voilà plus d’un an déjà que le nom de Mauro Icardi est régulièrement cité dans les rubriques mercato du Paris Saint-Germain. Barré par Neymar et Kylian Mbappé, l’ancien capitaine de l’Inter ne semble toujours pas avoir trouvé sa place au sein de l’effectif parisien et ce n’est pas l’arrivée de Lionel Messi qui a changé les choses, bien au contraire. Les deux Argentins du PSG entretiendraient en effet une relation des plus compliquées, notamment à cause des problèmes rencontrés par Icardi avec Maxi Lopez, ami de Messi. Ainsi, un départ est de nouveau d’actualité et un retour en Serie A semble être la solution la plus probable. En Italie on assure que la Juventus souhaiterait décrocher un prêt de six mois, offrant donc à Massimiliano Allegri le buteur qui lui manque tant pour remonter la pente.

Entre le PSG et la Juventus, ça bloque toujours

Leonardo ne semble toutefois pas faciliter les choses ! Ce mardi encore, Tuttosport explique que la Juventus aurait clairement posé les limites de ce deal : pour Mauro Icardi ce sera un prêt gratuit sans obligation d’achat, ou rien. Impensable pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui n’aurait aucune intention de laisser filer l’attaquant aux quatre buts en dix-neuf rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Leonardo voudrait donc un transfert sec et aimerait récupérer une grande partie des 50M€ investi sur Icardi en 2020 ! Un dialogue de sourds, qui ne devrait donc à priori déboucher sur rien du tout au mois de janvier.

C’est Leonardo qui aimerait se débarrasser d’Icardi