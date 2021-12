Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi réglé grâce à un compatriote de Neymar ?

Publié le 20 décembre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que la Juventus ambitionne de recruter Mauro Icardi, le club piémontais aurait proposé les services d’Arthur Melo au PSG en guise de monnaie d’échange.

Une nouvelle fois, Mauro Icardi est annoncé comme étant désireux de quitter le PSG à l’aube du mercato hivernal à venir. Numéro cinq dans la hiérarchie des attaquants cette saison, l’Argentin n’est plus que l’ombre de lui-même à Paris, chose qui le pousserait à vouloir quitter la capitale française dès cet hiver. Dans cette optique, la Juventus serait une fois de plus candidate pour le recruter malgré ses moyens financiers limités qui ne lui permettent pas de débourser une belle somme pour s’attacher ses services auprès du PSG dans le cadre d’un transfert. Un prêt serait donc la seule option pour la Vieille Dame .

La Juventus propose un prêt d’Arthur Melo au PSG