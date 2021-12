Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une énorme décision pour Mauro Icardi !

Publié le 20 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet hiver. Mais Leonardo refuserait d’entendre parler d’un prêt pour le buteur argentin…

Récemment interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Mauro Icardi qui ne fait plus vraiment office de titulaire au sein du PSG, Mauricio Pochettino affichait pourtant son envie de continuer l’aventure au Parc des Princes : « Ce n’est pas le moment de parler aujourd’hui d’un départ. On est focalisé sur le fait de bien terminer l’année civile. Je suis très content de lui et j’espère qu’il va rester avec nous », indiquait l’entraîneur du PSG. Pourtant, Icardi continue d’affoler la presse italienne qui assure depuis un moment que la Juventus serait déterminée à le récupérer cet hiver.

Leonardo ne veut pas de prêt pour Icardi

L’option d’un prêt assorti d’une option d’achat a d’ailleurs récemment été évoquée pour Mauro Icardi à la Juve, mais à en croire les informations dévoilées par TMW, Leonardo pourrait faire capoter l’opération. Le directeur sportif du PSG refuserait d’entendre parler d’un départ en prêt cet hiver, il ne serait disposé à laisser filer Icardi que sous la forme d’un transfert sec. La suite au prochain épisode…