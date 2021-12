Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tape du poing sur la table pour Icardi !

Publié le 18 décembre 2021 à 18h15 par A.C.

Barré au Paris Saint-Germain par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, Mauro Icardi pourrait plier bagages cet hiver.

Voilà plus d’un an que le départ de Mauro Icardi est évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’après de très bons débuts en 2019, l’attaquant n’a cessé de décevoir et ce ne sont pas ses prestations depuis le début de la saison qui changeront les choses. Cet été, il a décidé de rester au PSG en dépit de plusieurs offres, mais sa position a changé et la Juventus serait revenue à la charge. A la recherche d’un buteur, Massimiliano Allegri aurait donné le nom d’Icardi à ses dirigeants, mais pour le moment ce dossier semble stagner.

Leonardo bloque la Juventus