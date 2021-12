Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema a fait une annonce fracassante à Al-Khelaïfi !

Publié le 18 décembre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé serait déjà promis au Real Madrid, le PSG voudrait se venger en arrachant Karim Benzema au club merengue. Très heureux à la Maison-Blanche, le buteur français serait prêt à faire ses valises et à changer de club à l'été 2022 s'il n'est plus le grand leader de l'équipe la saison prochaine. Conscient de la situation, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà approché Karim Benzema, qui lui aurait fait savoir qu'il privilégiait le PSG en cas de départ du Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'il veut rejoindre le Real Madrid, le numéro 7 de Mauricio Pochettino refuserait toujours de rempiler avec le club parisien pour exaucer son souhait. Selon les informations d' El Nacional , Nasser Al-Khelaïfi serait plus que jamais dos au mur concernant Kylian Mbappé. A tel point qu'il se serait déjà fait à l'idée de le voir partir à l'été 2022. En effet, comme l'a indiqué le média catalan, le président du PSG aurait compris que Kylian Mbappé allait partir le 1er juillet pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. L'attaquant français ayant refusé toutes les offres de contrat parisiennes et ayant déjà un pré-accord avec Florentino Pérez. Dévasté par l'idée de perdre Kylian Mbappé pour 0€, Nasser Al-Khelaïfi saurait déjà comment se venger du Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi aurait contacté Karim Benzema

D'après El Nacional , le PSG aurait un double plan pour rendre la pareille au Real Madrid. D'une part, le club de la capitale compterait à tout prix éliminer la Maison-Blanche en huitième de finale de la Ligue des Champions. D'autre part, Nasser Al-Khelaïfi envisagerait de chiper Karim Benzema à son homologue merengue Florentino Pérez. Comme l'a indiqué le média catalan, le président du Real Madrid envisagerait de se débarrasser de son numéro 9 pour s'offrir les services d'Erling Haaland, et ce, même si c'est la grande star de son équipe aujourd'hui. Ce qui ne plairait pas du tout à Karim Benzema. Alors qu'il serait très heureux au Real Madrid, le buteur français se sentirait aimé et valorisé par les supporters, mais pas par sa direction. Ainsi, il n'aurait aucun problème à prendre le large et à se trouver un nouveau club s'il n'était plus la tête de gondole, le grand leader, du Real Madrid. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

Karim Benzema veut rejoindre le PSG en priorité