Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision colossale déjà prise par Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 18 décembre 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que le PSG n’a pas abandonné l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger son bail avant la fin de la saison, l’international français semble déjà avoir la tête au Real Madrid.

« Kylian est formidable. Il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu’on veut… Ça c’est clair. On va voir. » Présent à La Sorbonne cette semaine pour une conférence, Leonardo a confirmé que le PSG n’avait pas abandonné l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger son bail, même si ce scénario semble encore loin de voir le jour. Désireux de partir lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé serait toujours réticent à l’idée de renouveler son bail et pourrait ainsi rejoindre le Real Madrid librement à la fin de la saison. Florentino Pérez est déterminé à mettre la main sur le champion du monde tricolore, mais également à boucler la venue d’Erling Haaland. Deux joueurs qui seraient déjà en contact.

Priorités du Real Madrid, Mbappé et Haaland discuteraient déjà ensemble