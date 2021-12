Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur l’arrivée d’Eduardo Camavinga !

Publié le 18 décembre 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid a recruté Eduardo Camavinga cet été, l’histoire du joueur qui évoluait au Stade Rennais à l’époque aurait pu être bien différente.

Dans les derniers jours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid a pris la décision d’accélérer sur le dossier Eduardo Camavinga, lui qui n’était plus qu’à un an de la fin de son contrat au Stade Rennais. Et assez rapidement, un accord a été trouvé entre les différentes parties, permettant ainsi à l’international français de rejoindre les rangs des Merengue . Seulement voilà, ce dossier aurait pu connaitre un tout autre destin si le Real Madrid s’en était tenu à ses plans initiaux.

Le Real Madrid discutait pour recruter Aouar à l'origine !