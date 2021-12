Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut faire une croix sur cette star de Premier League…

Publié le 18 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait disposer d’un bon de sortie cet hiver, la priorité de l’attaquant d’Arsenal serait de signer dans l’élite du football italien.

Le FC Barcelone pourrait-il une nouvelle fois passer à côté de Pierre-Emerick Aubameyang ? Avec la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur, le président Joan Laporta aimerait mener à bien une révolution au Barça . Cependant, bien avant l’arrivée de Xavi et l’élection de Laporta aux présidentielles, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang était déjà lié au FC Barcelone lors de diverses sessions de transferts. Pour autant, le Gabonais n’est jamais venu et a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 en 2020 à Arsenal. Et alors que l’attaquant des Gunners semble avoir perdu la confiance de son coach Mikel Arteta pour ses retards répétitifs, un départ cet hiver ne serait pas à écarter. Encore faudrait-il que les clubs intéressés soient financièrement armés pour l’accueillir.

Aubameyang chercherait à signer en Serie A !