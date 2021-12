Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane se confirme !

Publié le 18 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG s'inscrit en pointillés, l'arrivée de Zinedine Zidane semble plus que jamais prendre forme.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Il faut dire que du côté de la direction parisienne, le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant à Tottenham ou Manchester United a particulièrement agacé comme l'absence de cohérence tactique. Dans cette optique, un départ de Mauricio Pochettino n'est pas à exclure, et Doha rêve d'attirer Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid.

Zidane ouvre la porte au PSG

Et cela tombe bien puisque selon nos informations, Zinedine Zidane est de plus en plus ouvert à l'idée de s'installer sur le banc du PSG. Il faut dire qu'en coulisses, son proche conseiller, Alain Migliaccio, fait le forcing depuis de longs mois pour convaincre l'ancien numéro 10 des Bleus de céder aux avances du club parisien. Le travail de sape d'Alain Migliaccio pourrait donc porter ses fruits dans les prochaines semaines.