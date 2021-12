Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération en préparation pour Leonardo en janvier ?

Publié le 17 décembre 2021 à 12h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Arthur Melo pourrait s’écrire du côté du PSG, l’intérêt des Parisiens pourrait donner certaines idées à la Juventus afin de se renforcer au milieu de terrain. De quoi donner lieu à une énorme opération entre le club de la capitale et la Vieille Dame durant le mois de janvier ?

A l’occasion d’une conférence à La Sorbonne, Leonardo l’a assuré : le PSG ne recherche rien lors de ce mercato hivernal. « Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent, on l’appelle le mercato de réparation. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement », a expliqué le Brésilien. Il n’empêche que les rumeurs sont là autour du PSG pour ce mois de janvier. Et de l’autre côté des Alpes, le nom d’Arthur Melo ne cesse de revenir. En grande difficulté avec la Juventus, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait se relancer loin de la Vieille Dame lors de ce mercato hivernal. Et le PSG serait une option. Selon les dernières informations de Tuttosport , Arthur ne dirait pas non à une arrivée au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino et cette opportunité plairait également à Leonardo, fan du profil de l’international brésilien.

Un chassé-croisé entre le PSG et la Juventus ?