Mercato - PSG : Un international brésilien en approche pour cet hiver ?

Publié le 17 décembre 2021 à 11h45 par T.M.

Cet hiver, le PSG pourrait apporter quelques retouches à l’effectif de Mauricio Pochettino. Et un nom commence à revenir de plus en plus en Italie.

A partir du 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes. L’occasion pour le PSG de modifier certaines choses au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino ? Lors d’une conférence à la Sorbonne, Leonardo a fait une grosse annonce sur les plans du PSG pour le mois de janvier, assurant alors : « Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent, on l’appelle le mercato de réparation. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement ».

Arthur Melo vers le PSG ?