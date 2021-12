Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du FC Barcelone proposé à Leonardo ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2021 à 0h00 par A.C.

A la recherche de renforts pour le milieu du Paris Saint-Germain, Leonardo se serait vu proposer une nouvelle occasion en Serie A.

Si cet été Leonardo a travaillé d’arrache-pied pour offrir des nouvelles recrues à Mauricio Pochettino, certains secteurs semblent encore en chantier. C’est le cas du milieu de terrain, où sauf Marco Verratti très peu de joueurs semblent s’être imposé au Paris Saint-Germain. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment celle menant à Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se terminera en juin prochain. Pourtant comme souvent avec le directeur sportif du PSG, la solution pourrait venir d’Italie.

La Juve aimerait envoyer Arthur au PSG