Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses conditions pour le départ d'Icardi !

15 décembre 2021

Peu satisfait par Mauro Icardi, le PSG compterait se débarrasser de lui dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, Leonardo n'aurait pas l'intention de laisser filer son numéro 9 à n'importe quelle condition. En effet, le directeur sportif du PSG souhaiterait négocier un transfert sec ou un prêt avec obligation d'achat avec des objectifs faciles à atteindre.

Alors que ses performances sont loin de convaincre Mauricio Pochettino, Mauro Icardi est devenu indésirable au PSG. A tel point que le club de la capitale souhaiterait se débarrasser de son buteur argentin dès le mois de janvier. Conscient de la situation, la Juventus voudrait en profiter pour s'offrir les services de Mauro Icardi cet hiver. D'autant que l'ancien de l'Inter serait prêt à répondre favorablement à l'appel turinois. Toutefois, le PSG aurait des exigences très claires pour le départ de Mauro Icardi.

Le PSG veut être sûr de ne pas revoir Mauro Icardi