Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération colossale avec Icardi !

Publié le 15 décembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Désireux de se débarrasser de Mauro Icardi, le PSG pourrait voir la Juventus lui rendre service dès le mois de janvier. En effet, La Vieille Dame serait prête à accueillir le buteur argentin sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors que le PSG préférerait négocier une obligation d'achat, un terrain d'entente pourrait être trouvé grâce à l'inclusion d'Arthur Melo dans la transaction.

Ces derniers mois, Mauro Icardi n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques et les problèmes personnels, le buteur argentin n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau au PSG. Et l'arrivée de Lionel Messi, qui a diminué considérablement son temps de jeu à Paris, n'arrange pas ses affaires. Alors que Mauro Icardi ne donnerait plus satisfaction à Mauricio Pochettino, le PSG compterait désormais se débarrasser de lui dès le mois de janvier. Dans cette optique, Leonardo aurait placé le nom de Mauro Icardi dans sa liste de transferts. Une information qui n'aurait pas échappée à la Juventus.

Direction la Juventus pour Mauro Icardi ?

Selon les informations de Tuttosport , la Juventus serait prête à profiter de la situation de Mauro Icardi au PSG pour le recruter dès le mois de janvier. En effet, La Vieille Dame aurait mandaté des émissaires pour qu'ils lancent les hostilités sur ce dossier. Sachant que Mauro Icardi percevrait un salaire de 10M€ annuels, bonus compris, Massimiliano Allegri n'aurait pas les moyens d'assumer une telle somme. Toutefois, il serait prêt à faire un effort pour le numéro 9 du PSG. De son côté Mauro Icardi serait prêt à répondre à l'appel turinois dans l'urgence au mois de janvier. Comme l'a indiqué le média transalpin, le buteur de 28 ans se sentirait davantage à l'extérieur du projet du PSG qu'à l'intérieur. Et alors que Mauro Icardi serait en mauvais termes avec Lionel Messi, cette situation serait actuellement irréversible. Et la Juventus devrait en profiter pour rafler la mise.

Un échange entre Mauro Icardi et Arthur Melo ?