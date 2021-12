Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une excellente nouvelle dans le dossier Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 11h15 par D.M.

Pour le président de la Liga, Javier Tebas, le FC Barcelone n'a pas les moyens, aujourd'hui, de mettre la main sur Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

L’avenir d’Erling Haaland est déjà au centre de l’actualité, alors que le prochain mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international norvégien a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison comme l’avait laissé entendre son agent Mino Raiola : « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges ». Comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a coché son nom, tout comme le Real Madrid, qui rêve de s’offrir Haaland et Mbappé à la fin de la saison.

Le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Haaland