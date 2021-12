Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Ibrahimovic... Terrible nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 9h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le club parisien devrait se méfier grandement du FC Barcelone sur ce dossier. Alors qu'il aurait rencontré Mino Raiola, Joan Laporta aurait les moyens de boucler l'opération Haaland.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Si Leonardo ne parvient pas à lui faire changer d'avis, le numéro 7 parisien quittera le club librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, le directeur sportif du PSG a déjà tout prévu pour sa potentielle succession. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a identifié deux cibles préférentielles pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Mais en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund, le PSG devrait se frotter au FC Barcelone.

Le Barça a les moyens de s'offrir Erling Haaland