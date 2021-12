Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Pogba… Le Barça bouge ses pions pour contrer le PSG !

Publié le 15 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Paul Pogba pour renforcer le milieu de terrain parisien et surtout sur Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le FC Barcelone ne compte clairement pas rester les bras croisés. Explications.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait préparé à frapper un grand coup à l’instar de la dernière intersaison au cours de laquelle le club de la capitale a notamment mis la main sur Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et cette fois-ci, les décideurs du PSG prépareraient la succession de Kylian Mbappé avec Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier au même titre que la potentielle venue de Paul Pogba, Leonardo cherchant à renforcer le milieu de terrain de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Néanmoins, il se pourrait que le FC Barcelone avance déjà ses pions…

Le Barça est prêt pour Haaland et discute pour Pogba !