Mercato - PSG : Mino Raiola bouge ses pions pour l’opération Haaland !

Erling Braut Haaland figure sur les tablettes du PSG pour l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a souligné cet été. Néanmoins, le FC Barcelone et Joan Laporta joueraient leur carte à fond auprès de Mino Raiola pour Haaland.

Erling Braut Haaland quittera-t-il le Borussia Dorrmund en fin de saison, soit au moment où sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective ? C’est du moins ce que la presse s’accorde à dire depuis des mois désormais. Cependant, Mino Raiola s’est montré moins catégorique à l’occasion d’un entretien accordé à Sport1 . Vendredi, l’agent du buteur du BvB , qui est sous contrat jusqu’en juin 2024, a expliqué qu’il était encore possible qu’Haaland quitte le club de la Ruhr à l’occasion du mercato estival de 2023. En parallèle, Goal révélait dernièrement que la volonté du Borussia Dortmund résidait dans le fait de parvenir à un accord avec le clan Haaland afin que l’activation de sa clause libératoire soit reportée d’un an et que son salaire soit quasiment doublé. Néanmoins, les courtisans d’Erling Braut Haaland resteraient sur les rangs, y compris le PSG. Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 25 août dernier qu’en cas départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat à l’issue de la saison, le PSG se fixerait comme objectif le recrutement de l’international norvégien. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain devrait se frotter au gratin européen puisque les deux clubs de Manchester, le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone seraient sur les rangs. The Transfer Window Podcast dévoilait même cette semaine que le président Florentino Pérez compterait réunir Haaland et Mbappé au Real Madrid la saison prochaine. Cependant, le FC Barcelone aurait également des vues sur le dossier Haaland.

Le Barça se fixerait Haaland comme objectif malgré le montant de l’opération

C’est du moins l’information que le journaliste Sique Rodriguez a révélé ce lundi sur les ondes de la Cadena SER pour l’émission Carrusel Deportivo. Le président Joan Laporta aurait pour objectif d’attirer Erling Braut Haaland au FC Barcelone. Et le patron du Barça ne s’inviterait pas seulement à la fête dans cette opération puisque dans la foulée de son élection aux présidentielles en mars dernier, Laporta s’entretenait le 1er avril avec Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, étant respectivement agent et père d’Erling Braut Haaland. Un accord serait particulièrement difficile à trouver en raison du montant de l’opération qui s’élèverait à 260M€ sur cinq ans d’après The Sun , en prenant en compte le salaire de 25M€ pour cinq saisons réclamé par Haaland, la clause libératoire de 75M€ et la commission de 55M€ demandée par Raiola, sans oublier celle du père d’Haaland.

