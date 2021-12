Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en attaque est possible cet hiver !

Publié le 13 décembre 2021 à 20h15 par A.M.

Convoité par de nombreux clubs européens, dont le PSG, Dusan Vlahovic pourrait bien quitter la Fiorentina cet hiver.

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait se mettre en quête d'un nouvel attaquant. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et un départ vers le Real Madrid semble prendre forme. Plusieurs joueurs offensifs sont suivis par le club de la capitale à l'image d'Erling Haaland et de Robert Lewandowski, mais ce n'est pas tout. En effet, en Italie, le nom de Dusan Vlahovic circule aussi du côté du PSG.

La Fiorentina ne ferma pas la porte à un départ de Vlahovic