Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé dans une situation ahurissante ?

Publié le 13 décembre 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé pourrait se retrouver une position pour le moins atypique.

Initialement opposé à Manchester United, le PSG affrontera finalement le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le premier tirage de midi a effectivement été annulé à la suite d’un bug informatique, et le nouveau tirage de 15h a conduit le club parisien à tomber face aux Merengue . Cette rencontre sera l’occasion de nombreuses retrouvailles. Sergio Ramos, Keylor Navas et Angel Di Maria retrouveront ainsi leur ancien club, tandis que Leo Messi fera face à son club rival de toujours en tant qu’ancien joueur du FC Barcelone.

Kylian Mbappé face au Real Madrid… en tant que futur joueur du Real Madrid ?