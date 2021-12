Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable solution s’offre à Leonardo pour la succession de Mbappé !

Publié le 13 décembre 2021 à 13h30 par H.G.

Alors que le PSG s’est lancé un quête d’un successeur de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait avoir l’occasion de le remplacer avec deux de ses anciennes pépites.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé quittera vraisemblablement le PSG à cette date dans la mesure où il ne souhaite pas y renouveler son bail. Désireux de quitter le club de la capitale cet été pour rejoindre le Real Madrid, l’international français a finalement été retenu par sa direction mais n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée d’une prolongation de son contrat. De ce fait, le PSG n’a maintenant d’autre choix que de se pencher sur sa succession. Dans cette optique, de nombreux noms sont annoncés comme étant à l’étude au sein des bureaux parisiens, mais la solution pourrait finalement être bien plus simple qu’on ne l’aurait imaginé, à savoir miser sur ses anciennes pépites parties s’aguerrir ailleurs il y a des années.

Kingsley Coman et Christopher Nkunku se positionnent !