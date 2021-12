Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international français s'offre au Qatar pour remplacer Mbappé !

Publié le 13 décembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble plus que jamais incertain, Kingsley Coman ne serait pas opposé à un retour au PSG pour succéder à son coéquipier en Bleus.

Le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin prochain, et la possibilité de voir l'attaquant français prolonger au PSG s'amenuise au fil du temps. Il faut dire que dès le 1er janvier, le Champion du monde 2018 sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre en fin de saison. Une situation qui pourrait pousser le PSG à se mettre en quête d'un nouveau gros renfort offensif. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image d'Erling Haaland ou Robert Lewandowski, mais un nouveau nom s'ajoute à la liste.

Coman serait intéressé par un retour