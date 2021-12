Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Kingsley Coman lâche une grosse réponse à Laporta !

Publié le 8 décembre 2021 à 8h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Kingsley Coman s'est exprimé sur son avenir incertain au Bayern Munich.

Arrivé au début du mois de novembre en Catalogne, Xavi aimerait que son club se montre actif lors du prochain mercato hivernal, malgré les énormes difficultés financières de son équipe. L’entraîneur du FC Barcelone verrait d’un bon œil l’arrivée de renforts offensifs et espérerait notamment accueillir Kingsley Coman. Au Bayern Munich depuis 2017, l’international français voit son bail expirer en 2023 et serait prêt à rejoindre la formation blaugrana en 2022 selon les informations de Sport . Alors que son équipe affrontera le FC Barcelone ce mercredi en Ligue des champions, Coman a fait le point sur son avenir.

« Nous verrons s'il y a des nouvelles »