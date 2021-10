Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Kingsley Coman sur son avenir !

Publié le 30 octobre 2021 à 10h30 par T.M.

Annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, Kingsley Coman se rapprocherait d’un départ du Bayern Munich.

Une nouvelle ère débute enfin au FC Barcelone. En effet, avec le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta va pouvoir mettre en place son projet avec l’entraîneur qu’il souhaite. Et celui-ci pourrait bien être Xavi. Actuellement en poste à Al Sadd, l’Espagnol se rapprocherait d’un retour au Barça et certaines demandes auraient déjà fuiter dans la presse. Afin de renforcer le club catalan, Xavi aimerait faire venir certains joueurs, dont notamment Kingsley Coman. Et concernant l’ailier du Bayern Munich, il y aurait une véritable fenêtre de tir.

Coman sur le départ !