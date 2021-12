Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG doit régler un gros problème avec Lionel Messi !

Publié le 8 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Si Lionel Messi n’a rien coûté au PSG en terme d’indemnité de transfert, il faut tout de même payer le salaire de l’Argentin. Une mission évoquée par Marc Armstrong, directeur du sponsoring du club de la capitale.

Cet été, Lionel Messi était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger avec le FC Barcelone. Malheureusement, les finances blaugrana n’ont pas pu permettre cela. De quoi alors faire le bonheur du PSG, qui a sauté sur l’occasion pour récupérer l’Argentin, qui était libre. Depuis cet été, Messi est donc un joueur parisien. Un énorme coup de la part du club de la capitale sur lequel est revenu Marc Armstrong, qui doit désormais résoudre un gros problème : celui salaire du septuple Ballon d’Or.

« Une partie de mon job consiste désormais à faire en sorte qu’on puisse payer son salaire »