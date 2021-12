Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a l’avenir de Mauro Icardi entre les mains !

Publié le 8 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Mauro Icardi ne serait pas forcément enclin à quitter le PSG, Leonardo pourrait bien inverser cette tendance.

A l’approche du mercato hivernal, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Mauro Icardi. N’étant plus l’un des premiers choix au PSG, l’Argentin est annoncé sur le départ et est envoyé aux quatre coins de l’Europe. Serait-ce donc la fin de l’aventure parisienne pour l’Argentin ? Pas sûr. En effet, selon les informations dévoilées par RMC , Icardi ne voudrait pas s’en aller cet hiver, étant toujours déterminé à gagner sa place au PSG.

Icardi s’en remet au PSG !