Mercato - OM : Longoria répond à Sampaoli dans ce dossier brûlant !

Publié le 8 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré son statut à l'OM, Jordan Amavi a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024. Un choix justifié par Pablo Longoria.

Ces derniers jours en conférence de presse, Jorge Sampaoli ouvrait clairement la porte à un départ de Jordan Amavi. « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », confiait l'entraîneur de l'OM. Et pourtant, l'ancien Niçois, qui était en fin de contrat en juin dernier, a prolongé jusqu'en 2024. Un dossier délicat qu'a évoqué Pablo Longoria.

«Tout le monde connaît le niveau réel de Jordan, il a un historique de performance»