Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ se profile pour cet hiver…

Publié le 4 décembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien qu’il ait prolongé son contrat au printemps dernier, Jordan Amavi n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM. Sa situation inquièterait d’ailleurs en interne. Explications.

Alors qu’à l’instar de Florian Thauvin son contrat prenait fin en juin dernier, l’OM est contrairement au champion du monde tricolore parvenu à trouver un accord avec Jordan Amavi pour que son engagement à l’Olympique de Marseille soit rallongé jusqu’à l’été 2024. Cependant, en raison de problèmes physiques, le latéral gauche du club phocéen a connu une deuxième partie de saison tronquée et donc, depuis la nomination de Jorge Sampaoli à la tête de l’effectif marseillais, n’a pas réellement pu se montrer aux yeux du technicien argentin. Et en ce début de saison, seules des apparitions face à Angers (0-0) en septembre et l’OGC Nice fin octobre (1-1) sont à noter pour Amavi. Peu, très peu pour le statut dont il dispose au niveau de la masse salariale de l’OM. Et ce n’est pas le message de Jorge Sampaoli en conférence de presse vendredi qui laisse entendre que cette situation est rapidement amenée à changer.

Au placard, Amavi pourrait être condamné à l’OM qui se pose des questions…