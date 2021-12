Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert, Lucho... Cette énorme sortie sur ce dossier à 30M€ !

Publié le 4 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré ses difficultés depuis son arrivée à l'OM, Gerson a tout pour s'imposer à Marseille comme l'explique Elinton Andrade.

Depuis le début de saison, Gerson peine à convaincre et à justifier l'investissement consenti cet été par l'OM. Malgré tout, Jorge Sampaoli a apporté son soutien à l'international brésilien auteur de sa meilleure prestation de la saison contre le FC Nantes mercredi (1-0) : « Concernant son jeu, on a vu plusieurs versions de Gerson, plus proche de la surface ou plus loin comme au Brésil. Pour moi il est mieux quand il est proche du but, il a une meilleure relation avec les joueurs offensifs. Il est plus déterminant à ce poste-là. Les critiques ? Je dis toujours qu'il faut répondre sur le terrain ». Et pour Elinton Andrade, ce n'est qu'une question de temps avant que Gerson ne s'impose à l'OM, à l'image de Lucho Gonzalez qui avait mis plusieurs mois avant de briller à Marseille.

«C'est vraiment un joueur magique»