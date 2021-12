Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet colossal à Paris avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 25 août dernier que la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nommait Erling Braut Haaland. Mais en cas d’échec avec le Norvégien, le PSG serait prêt à réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le même vestiaire.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG soit dans l’obligation de dénicher sur le marché un successeur à Kylian Mbappé. La cause ? Le contrat du champion du monde au Paris Saint-Germain prendra fin le 30 juin prochain et les décideurs du club de la capitale semblent déjà avoir une idée précise de l’identité de son parfait successeur comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier en dévoilant le nom d’Erling Braut Haaland. Pour rappel, bien que le contrat du Norvégien au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2024, une clause libératoire fixée à 75M€ est incluse et sera effective à compter de l’été 2022. Mais en raison de la concurrence qui fait rage dans cette opération avec notamment les présences des deux clubs de Manchester et le Real Madrid, le PSG aurait préparé une alternative.

Cristiano Ronaldo pour oublier un éventuel échec avec Erling Haaland ?