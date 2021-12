Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Newcastle… Le clan Icardi s’active !

Publié le 4 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

N’étant pas un premier choix de Mauricio Pochettino au PSG, Mauro Icardi aurait lancé les grandes manoeuvres en coulisse afin de partir lors du mois de janvier.

Cet hiver, le mercato risque d’être animé au PSG, notamment dans le sens des départs. Selon les informations de Footmercato , le club de la capitale aimerait se séparer de nombreux indésirables à l’instar de Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Rafinha ou encore Leandro Paredes. Et sur cette liste des possibles départs, on retrouverait également le nom de Mauro Icardi. Barré par la concurrence en attaque, le buteur du PSG ne serait plus désiré au sein du club de la capitale. Et l’Argentin aurait pris les choses en main en ce sens…

Icardi cherche un nouveau club !