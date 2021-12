Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a trouvé mieux que Kylian Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, on veut absolument conserver Ousmane Dembélé et le prolonger. Et pour cause, Joan Laporta croit énormément en son talent.

Depuis plusieurs semaines désormais, le cas Ousmane Dembélé fait énormément parler au FC Barcelone. Etant dans sa dernière année de contrat, le Français est au coeur des préoccupations en Catalogne. A partir du 1er janvier, le champion du monde pourra négocier avec n’importe quel club, mais à Barcelone, on veut éviter un départ de Dembélé. Pour Joan Laporta, tout comme Xavi, la prolongation de l’ancien Rennais est une priorité. Problème, jusqu’à présent, malgré de nombreux échanges entre les deux camps, aucun accord n’a pu être trouvé.

« Pour moi, il est meilleur que Kylian Mbappé »