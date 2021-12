Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait une énorme annonce sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 3 décembre 2021 à 11h30 par H.G.

Alors que le dossier Ousmane Dembélé est annoncé comme étant dans l’impasse, Joan Laporta a tenu à rassurer tout le monde en affirmant être toujours désireux de le voir parapher un nouveau contrat au FC Barcelone.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 afin de compenser le départ de Neymar, Ousmane Dembélé se dirige désormais tout droit vers un départ libre du club catalan. En effet, l’international français arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et, pour l’heure, il semble être encore très loin d’y prolonger son bail. Pire encore, au cours des dernières heures, il a été annoncé que le joueur a carrément refusé l’offre transmise par sa direction et que le scénario d’un départ en fin de saison est en train de devenir l’hypothèse la plus probable. Cela serait un énorme coup dur pour le FC Barcelone, tant économiquement que sportivement, Xavi n’ayant jamais caché qu’il apprécie grandement le profil de l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais. Mais pour l’instant, tout indique que le club catalan refuse encore de laisser filer si facilement Ousmane Dembélé.

« Ousmane Dembélé veut rester et je le sais »