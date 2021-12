Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta règle ses comptes avec Messi !

Publié le 3 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le départ de Joan Laporta affirmait récemment qu'il regrettait que Lionel Messi ne soit pas resté jouer gratuitement au Barça, le président du club blaugrana a mis les choses au clair.

« J'espérais qu'à la dernière minute, Lionel Messi dise qu'il allait jouer gratuitement . » Avec cette phrase prononcée au micro de RAC1 au mois d'octobre, Joan Laporta a défrayé la chronique puisqu'il semblait rejeter la faute sur la star argentine après son départ du FC Barcelone. Lionel Messi n'avait d'ailleurs pas hésité à rétablir la vérité. Dans une interview accordée à Sport , le nouveau joueur du PSG assurait en effet « personne ne m'a demandé de jouer gratuitement mais en même temps, il me semble que les mots que le président a prononcé sont hors de propos », après avoir rappelé qu'il avait tout fait pour rester au Barça, acceptant même de baisser son salaire de 40%. Face à la polémique suscitée par ses propos, Joan Laporta a donc décidé de mettre les choses au clair et de confirmer les mots de Lionel Messi.

«Je n'ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement»