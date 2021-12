Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Romeyer... Un projet français débarque pour reprendre le club !

Publié le 3 décembre 2021 à 10h10 par A.M.

Longtemps désireux de vendre l'ASSE à un investisseur local, Roland Romeyer n'a pas pu retenir l'offre d'Olivier Markarian dont le projet n'était pas suffisamment solide. Mais la situation pourrait évoluer.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE est clairement entré dans une nouvelle phase depuis le 23 novembre dernier, date à laquelle les actionnaires du club annonçaient avoir refusé les deux offres de rachat transmises par Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier. KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher tous les dossiers, a jugé que l'origine des fonds de ces deux projets ne répondaient pas aux critères. Mais la vente du club n'est toutefois pas remise en cause puisque plusieurs candidats sont toujours en lice.

Un projet local bien plus solide ?