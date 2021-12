Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà deux recrues pour Puel cet hiver ?

Publié le 3 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Conscient qu'il devra se renforcer cet hiver, Claude Puel est déjà très actif. Joris Gnagnon arrive à l'ASSE et Folarin Bolagun pourrait suivre.

Malgré les problèmes économiques de l'ASSE, Claude Puel a récemment affiché son intention de voir débarquer des renforts cet hiver : « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l'ASSE. Ce n'est pas une récompense. Cela signifie juste qu'elle suit d'un œil bienveillant ce que l'on entreprend . » Et visiblement, avant même l'ouverture du mercato d'hiver le 1er janvier, l'ASSE est déjà très active.

Gnagnon et Bolagun en approche