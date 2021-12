Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Riolo annonce Zidane à Paris !

Publié le 3 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino au PSG semble se tendre, Zinedine Zidane pourrait débarquer selon Daniel Riolo.

Il y a tout juste un an, Daniel Riolo annonçait que Lionel Messi rejoindrait le PSG à l'issue de la saison. Critiqué et moqué, le journaliste de RMC avait finalement raison puisque l'international argentin s'est engagé avec le PSG l'été dernier. Et Daniel Riolo a décidé d'en rajouter une couche avec le même type d'information. En effet, il annonce que les discussions sont intenses avec Zinedine Zidane qui pourrait débarquer dès cet hiver.

«J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement»