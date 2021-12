Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le départ d'un indésirable...

Publié le 2 décembre 2021 à 16h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de West Ham, David Moyes, a fait des révélations sur l'arrivée d'Alphonse Areola, prêté par le PSG avec option d'achat.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a vécu un été mouvementé. Le dirigeant est parvenu à renforcer considérablement son groupe en s’attachant les services de plusieurs stars, mais est aussi parvenu à trouver une porte de sortie à plusieurs indésirables comme Alphonse Areola. Ne rentrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino, le portier de 28 ans a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à West Ham. Pour l’heure, Areola n’a toujours pas été titularisé en Premier League, et se contente de disputer les matches de Ligue Europa.

« Nous avons fait venir Areola parce que Lukasz Fabianski s'est blessé plusieurs fois la saison dernière »