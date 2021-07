Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola avait les idées claires pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Ce jeudi, le PSG et West Ham ont officialisé un accord pour le prêt avec option d’achat d’Alphonse Areola. Une solution qui ravit certainement au plus haut point le portier français.

Et un nouveau prêt pour Alphonse Areola ! Cédé ces deux dernières années au Real Madrid et à Fulham, l’international français ne va encore une fois pas resté au PSG. En effet, n’ayant pas de place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino face à Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Areola a donc dû s’exiler. Et après avoir connu la Premier League et Londres avec les Cottagers, le champion du monde ne sera pas dépaysé puisqu’il a été prêté avec option d’achat ce jeudi du côté de West Ham, autre club londonien.

Areola ne voulait que la Premier League et Londres !