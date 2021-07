Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d'Alphonse Areola sur son départ du PSG !

Publié le 29 juillet 2021 à 18h30 par La rédaction

Ça y est, Leonardo a enfin réussi à céder Alphonse Areola. Comme pressenti ces derniers temps, l'international français s’est engagé avec West Ham United. Juste après sa signature, le portier et David Moyes, l’entraîneur des Hammers, sont revenus sur ce transfert.

C’était l’un des dossiers à régler cet été du côté du PSG. Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma, Leonardo se devait de trouver une solution pour se séparer de plusieurs gardiens, dont Alphonse Areola. Avec huit gardiens sous contrat professionnel, le PSG avait pour ordre d’alléger ce poste, et c’est désormais chose faite. Après le départ de Garrisone Innocent pour Vannes, c’est Alphonse Areola qui vient de plier bagages. Tout juste revenu de Londres après un prêt d’une année à Fulham, le champion du monde 2018 retrouve la capitale anglaise pour s’engager avec West Ham United. Une opération qui s'est conclue sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui pourrait devenir obligatoire si Areola joue plus qu’un certain nombre de matchs.

« Alphonse est un gardien expérimenté et talentueux »

Juste après la signature d'Alphonse Areola à West Ham, David Moyes, l’entraîneur du club londonien, a réagi à l’arrivée du portier français pour les médias de son club : « Alphonse est un gardien expérimenté et talentueux qui a joué au plus haut niveau et a très bien performé en Premier League la saison dernière. Alors que nous nous préparons à un emploi du temps très chargé, il offrira une compétition fantastique aux gardiens de but déjà présents au club de football et nous devrons utiliser notre équipe pour nous assurer de rivaliser au mieux de nos capacités dans toutes les compétitions. Nous connaissons ses qualités depuis longtemps et nous ne doutons pas qu'il sera un autre joueur qui enrichira notre effectif. Nous souhaitons la bienvenue à Alphonse à West Ham United et sommes impatients de travailler avec lui ».

« Pour moi, c'était la meilleure opportunité »