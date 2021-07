Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante pour l'avenir d'Amine Adli !

Publié le 29 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Du côté de l'OM, le nom d'Amine Adli revient encore et toujours. Et ce jeudi, Damien Comolli, président de Toulouse, a confirmé que son attaquant partirait cet été.

L’OM réalise cet été un mercato très actif et Pablo Longoria a grandement épaissi et amélioré l’effectif de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Les objectifs du club marseillais sont donc bien plus élevés que les saisons précédentes, d’autant plus que Pablo Longoria ne devrait pas s’arrêter là au niveau des arrivées. En effet, si le dossier Amine Adli à l’OM semblait s’être ralenti ces dernières semaines, le président du TFC a subitement relancé les débats.

Le départ d’Amine Adli confirmé