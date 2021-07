Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les recrues de Longoria sont validées par le vestiaire !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h10 par D.M.

L'OM a battu l'ASSE ce mercredi notamment grâce à un but inscrit par Konrad de la Fuente. Une prestation saluée notamment par Pape Gueye.

L’OM version 2021/2022 continue sa préparation. Ce mercredi, le club marseillais avait rendez-vous avec l’ASSE. L’occasion pour les supporters marseillais d’observer les prestations de nombreuses recrues estivales. Plusieurs d’entre elles ont foulé la pelouse du stade Jean Laville à Gueugnon pour défier les hommes de Claude Puel à l’instar de Luan Peres, de William Saliba, de Gerson, de Cengiz Under, de Mattéo Guendouzi ou encore de Konrad de la Fuente. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le joueur américain a réalisé une excellente prestation et a même inscrit son premier but sous le maillot de l’OM.

« Les recrues s’intègrent bien »